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Masterchef Mert sevgilisi var mı Mert Yılmaz instagram hesabı nedir?

Masterchef Mert sevgilisi var mı Mert Yılmaz instagram hesabı nedir?

Masterchef 2021'nin iddialı isimleri arasında gösterilen Mert Yılmaz bu haftaki eleme adaylarından birisi oldu. Sarı saçlı olan, daha sonra saçlarını kazıtan Mert Yılmaz instagram pozları ile de olay oldu. Peki kimdir Masterchef Mert, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve Mert Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

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Masterchef 2021'nin bu hafta arkadaşları tarafından adı yazılan ve eleme potasına giren yarışmacısı Mert Yılmaz oldu. Tavırlarıyla ve saçlarıyla sosyal medyada gündem olan MasterChef Mert sempatik tavırlarıyla da fark ediliyor. Yarışmanın başında sarı saçlı olan Mert saçını üç numaraya kazıttı. Peki ama MasterChef Mert kimdir? 

Masterchef Mert Yılmaz kimdir: 
Mert Yılmaz, 29 yaşında ve aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

Seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok seven MasterChef Mert bu sekiz yıl boyunca dünyanın değişik yerlerine seyahat etmiş.

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