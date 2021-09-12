Koronavirüsün Mu varyantının aşıya karşı direnç kazanmasından endişe ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüs mutasyonlara uğrayarak gelişimini varyantlara ayrılarak sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de dikkat çektiği Mu varyantına ilişkin korkutan bir uyarı geldi. Varyantın aşıya karşı direnç kazanmasından endişe ediliyor.

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İlk olarak Belçika'da görüldüğü tahmin edilen ve 7 aşılı yaşlının ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Mu varyantı geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'dikkat edilmesi gereken varyant' olarak adlandırılmıştı. Mu varyantını inceleyen uzmanlar, korkutucu bir gelişmeye karşı uyarıda bulundu.

"Aşı direnci kazanabilir"

Bilim insanları, varyantın aşı korumasına direnmesinden endişe duyuyor. DSÖ'nün Kovid-19 teknik lideri Maria van Kerkhove, Associated Press'e varyantın 'sahip olduğu mutasyonların kombinasyonu nedeniyle bizi ilgilendirdiğini' söyledi.