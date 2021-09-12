Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı

KAYSERİ'de 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen genç kadın ağır yaralandı. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.Abone ol
Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi.
Ş.A.A. isimli kadın, evinin oturma odasındaki pencereden yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, Ş.A.A. düşürülmüş olma ihtimaline karşı soruşturma başlattı.