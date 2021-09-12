Hamza Mercimek kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek elendi mi?

Masterchef 2021'nin bu akşam adı arkadaşları tarafından yazılan ve eleme potasına giren isimlerden biri de Hamza Mercimek oldu. Takım arkadaşları tarafından sık sık eleştirilen Hamza Mercimek aslen Bolu doğumlu yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Peki Hamza Mercimek'in instagram hesabı ne, sevgilisi var mı?

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Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de mücadele ve heyecan devam ederken yarışmacıların biyografileri araştırılıyor. Yarışmada hayatı en çok merak edilen isimlerden olan MasterChef Hamza, bu akşam eleme adaylarından birisi oldu. Sözleri ile dikkatleri üzerine çeken MasterChef Hamza Mercimek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Hamza Mercimek hakkındaki bilgiler…

Hamza Mercimek kimdir: MasterChef Hamza Mercimek, 12 Kasım 1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Ümraniye’de tamamladıktan sonra liseye başlayan Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktı ve kendini Sultanahmet’teki bir otelin mutfağında buldu.

Sultanahmet’teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden genç isim, bununla da yetinmedi ve yeni tatlar keşfetmek üzere yine Sultanahmet’teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Bir süre buradaki macerasına devam eden Mercimek, sonrasında Feriye Lokantası’nın müdürü olan akrabası sayesinde bu mutfağa geçiş yaptı. Feriye Lokantası mutfağının kendisi için ilk profesyonel mutfak olduğunu söyleyen Hamza Mercimek, aşçılık tecrübesinin çoğunu burada edindiğini belirtti. Burada çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek’i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.

Protokol yemekleri sayesinde gerçek hırsını ve yeteneğini keşfeden Mercimek, daha da yenisini bulmak için buraya da veda ederek Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı’nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Burada geçen süre içinde mutfak çavuşluğuna kadar yükselmeyi başaran Mercimek, vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti.

Elde ettiği bunca tecrübe ve başarı hırsından sonra şeflik yolunun açıldığını düşünen Mercimek, Ataşehir’deki bir mutfakta şef olmayı başardı. Burada çalıştığı süre boyunca farklı yerlerden daha iyi teklifler alan Mercimek, Karaköy tarafına geçerek mesleğini devam ettirdi. Yine bu süre zarfında çeşitli yarışmalara katılan Mercimek, başarıları sayesinde birçok gazete ve dergide de yer aldı.

MasterChef Hamza, iş hayatına dair gelişmeleri şöyle açıklıyor “Azmim ve hırsım gün geçtikçe artıyordu. Osmanlı ve Anadolu mutfağına yönelmiştim. Dünyadaki en iyi kültürün Türk kültürü olduğunu görerek, kendi mutfağımızla ilgili çalışmalar başlattım. Tabii beni kendi kültürümüze yönelmeye teşvik eden Musa Dağdeviren Şef’in payı büyüktü. Çok çalıştım, okudum, araştırmalar yaptım ve merakımın ardı arkası kesilmedi. O kadar heyecanlı ve meraklıydım ki, artık dünyaya Türk yemeklerini ve Osmanlı kültürünü duyurmam gerektiğinin kararını verdim. Bu amaç uğruna çok çalışmam gerektiğinin farkındaydım ve MasterChef Türkiye yarışmasına başvurarak başarılı olacağıma inanıyordum. Buradan elde ettiği sevgi ve imkanların, kendi kültürümüzü dünyaya tanıtmama yardımcı olacağına inanıyorum.”

İnstagram hesabı nedir: Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hamza Mercimek, Instagram’da ‘hamzamercimekk’ hesabıyla paylaşımlar yapıyor. Yaklaşık 21 bin takipçisi olan Hamza Mercimek’in paylaşımlarında yemeğe olan tutkusunu da görmek mümkün.