BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  SAĞLIK

Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin açıkladı: Organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek

Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin açıkladı: Organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek

Kovid-19 aşısını ilk geliştiren BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Prof. Dr. Şahin, gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Abone ol

Almanya’da mRNA teknolojisiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şahin, yaşlanmanın da biyolojik bir durum olduğunu belirterek deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceğinin, yani gençleştirilebileceğinin onlarca yıl önce görüldüğünü ifade etti.

'Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz'

Bu faktörlerin mRNA aracılığıyla da hücrelere sızdırılabileceğini anlatan Şahin, "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Kovid-19’un hayatı ve manşetleri ne kadar daha belirleyeceğine ilişkin soruya da virüsün, umulmadık bir şekilde değişim göstermemesi ve gelecek haftalarda aşı oranının artırılmasının başarılması durumunda sonbahar ve kışı aylarını iyi geçirme şansının yüksek olduğunu kaydetti.

Dr. Türeci de mRNA metoduyla geliştirilen aşının yüksek hızla piyasaya çıkmasının, ilgili yetkililerin aciliyet konusunda net bir anlayış göstererek birlikte çalışma yapmalarından kaynaklandığını söyledi.

'Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var'

Bu hızlılığın ve gerekli ek kaynağın diğer terapilere de aktarılmasını istediklerini ifade eden Türeci, "Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var." ifadesini kullandı.

Türeci, yeni başarıların ön koşulunun bir hastalığın biyolojisini kesin bir şekilde anlamak olduğunu vurgulayarak "Ardından mühendisler gibi, ilgili hastalık mekanizmalarını onarmak için hangi özel araçlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeliyiz. Daha sonra, belirli hastalık için uygun araçları mRNA teknolojisindeki araç kutusundan alacağız ki bu araç kutusu çok zengindir. Neyin mümkün olduğunu henüz öngöremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Türeci, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini anlattı.

Türeci, daha küçük çocuklar için verilerin yıl sonuna kadar hazır olacağı bilgisini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
İstanbul'da otelde ölü bulundu! Kızım canavar oldu: Ölmeden 11 gün önce...
İstanbul'da otelde ölü bulundu! Kızım canavar oldu: Ölmeden 11 gün önce...
Bilecik'te 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu
Bilecik'te 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu
DSÖ'den korkutan aşı açıklaması! Koronavirüsü bitiremeyecek liderler yeni aşı geliştirmeli
DSÖ'den korkutan aşı açıklaması! Koronavirüsü bitiremeyecek liderler yeni aşı geliştirmeli
Fatih sondaj gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
Fatih sondaj gemisi Türkali-5'te sondaja başladı
Antalya'da o halde görünce dünyası başına yıkıldı! Sessizce başında bekledi
Antalya'da o halde görünce dünyası başına yıkıldı! Sessizce başında bekledi
Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısını açıkladı
Trabzon'da restoranda iğrenç olay! Fuhuş baskınında gözaltına alındılar
Trabzon'da restoranda iğrenç olay! Fuhuş baskınında gözaltına alındılar
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu son haber?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu son haber?
Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir: Mahkeme kararını verdi
Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir: Mahkeme kararını verdi