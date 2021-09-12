BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu son haber?

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu son haber?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. İşte, öğretmen alımında son gelişmel

Abone ol

MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?

Atama takvimi belli oldu: 
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

Branş dağılımı belli oldu mu: 
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir: Mahkeme kararını verdi
Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir: Mahkeme kararını verdi
Bakan Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var
Bakan Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var
Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber Dortmund maçında yoklar
Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber Dortmund maçında yoklar
2021 Lisans KPSS sonuçlarından son haber KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 Lisans KPSS sonuçlarından son haber KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İngiliz Müslüman milletvekili gözyaşları içinde anlattı: Avrupa sizi kusacak
İngiliz Müslüman milletvekili gözyaşları içinde anlattı: Avrupa sizi kusacak
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası! "Kefeninden kan sızmıştı"
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası! "Kefeninden kan sızmıştı"
Tezgahlar balıkla doldu esnaf müjdeyi verdi: İşte fiyatlar...
Tezgahlar balıkla doldu esnaf müjdeyi verdi: İşte fiyatlar...
KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 burs ve kredi başvuru ekranı
KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 burs ve kredi başvuru ekranı
Düzce'de vahşet! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü
Düzce'de vahşet! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü
Magnum çekiliş 2021 ne zaman bitiyor Magnum çekiliş sonuçları sayfası
Magnum çekiliş 2021 ne zaman bitiyor Magnum çekiliş sonuçları sayfası