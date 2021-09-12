BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de vahşet! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

Düzce'de vahşet! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Kılıç’ı (19) bıçaklayıp öldüren, kayınvalidesini de yaralayan Hasan Kılıç (25) jandarmadan kaçarken Melen Çayı'na düştü. Hasan Kılıç, sudan çıkarılıp gözaltına alındı.

Abone ol

Düzce'deiki yıl önce evlenen Özlem Kılıç, bir süre önce eşini terk edip boşanma davası açtı ve annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti. Hasan Kılıç, gelecek hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına gidip barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışmayı kabul etmedi. Hasan Kılıç, mutfaktaki bıçağı alıp eşini bıçakladı. Kılıç, daha sonra, araya giren kayınvalidesi Gülfidan Key’i de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özlem Kılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Gülfidan Key’in tedavisi ise devam ediyor.

Sudan çıkarılıp gözaltına alındı

Jandarma, olayın ardından kaçan Hasan Kılıç'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kılıç’ın fındık bahçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Baskın yapan jandarmayı gören Kılıç, kaçarken Melen Çayı'na düştü. Sudan çıkarılan Hasan Kılıç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Magnum çekiliş 2021 ne zaman bitiyor Magnum çekiliş sonuçları sayfası
Magnum çekiliş 2021 ne zaman bitiyor Magnum çekiliş sonuçları sayfası
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Karnındaki bebeği ameliyatla alınan Duygu ebe koronavirüsten öldü
Karnındaki bebeği ameliyatla alınan Duygu ebe koronavirüsten öldü
KYK burs başvurusu nasıl yapılır KYK bursları 2021 başladı mı?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır KYK bursları 2021 başladı mı?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır
Pençe-Kartal operasyonunda teröristlerin açtığı ateşte bir asker şehit oldu
Pençe-Kartal operasyonunda teröristlerin açtığı ateşte bir asker şehit oldu
Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Silah ruhsatı yönetmeliği değişti!
Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Silah ruhsatı yönetmeliği değişti!
Nilüfer Açıkalın oğlu kimdir oğlunun babası kimdir?
Nilüfer Açıkalın oğlu kimdir oğlunun babası kimdir?
Dünyada ilk kez oldu! Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti!
Dünyada ilk kez oldu! Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti!
İstanbul'da isyan ettiren görüntü: İlk defa burayı bu şekilde görüyorum
İstanbul'da isyan ettiren görüntü: İlk defa burayı bu şekilde görüyorum