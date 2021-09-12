KYK burs başvurusu nasıl yapılır KYK bursları 2021 başladı mı?

Üniversite yerleştirme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek öğretime adım atan öğrencileri burs heyecanı sardı. Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından gözler bu kez 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. İşte, 2021 KYK burs başvurularına dair merak edilen detaylar...

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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin başvurduğu karşılıksız burs için gözler KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2021 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KYK'dan burs başvuru açıklamasına dair detaylar...

KYK burs başvuruları 2021 ne zaman: KYK burs başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yani 10 Eylül tarihinden sonra başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 10 Eylül öncesi ise başvuruların başlaması zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KYK burs başvurusuna kimler başvurabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.