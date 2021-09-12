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Pençe-Kartal operasyonunda teröristlerin açtığı ateşte bir asker şehit oldu

Pençe-Kartal operasyonunda teröristlerin açtığı ateşte bir asker şehit oldu

Son dakika acı haber geldi.. Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü üyelerince açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu bir asker de yaralandı...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in (23), acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı. Dün de Suriye'nin İdlib Gerilimi Azaltma bölgesinde mehmetçilere yönelik saldırıda 3 askerimiz şehit olmuştu... 

Pençe- Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi’nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Ömer Faruk Erdem’in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem’in 1 yıl önce Piyade Sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı belirtildi. Şehit Erdem’in Yarın Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan son dakika açıklamada ise "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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