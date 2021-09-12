BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

9 gündür kayıp Filistinli tıp öğrencisinin arkadaşı: Kaçırılmış olabilir

9 gündür kayıp Filistinli tıp öğrencisinin arkadaşı: Kaçırılmış olabilir

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab'dan (28) 9 gündür haber alınamıyor. Salhab'ın kaçırılmış olabileceğini öne süren arkadaşı Halit O. (26) " En son 3-4 kişi, camiye giderken görmüş. Görenlerin anlattığına göre, camiye giderken bir minibüs gelmiş, içerisinden 4 kişi maskeli bir şekilde inmiş ve zorla alıp bindirmişler" dedi.

Abone ol

Filistinli Muhammed Salhab, 3 Eylül'de Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki nöbetinden sonra Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre, cuma namazı için Yörünge Camisi'ne gitmek için evden ayrılan Salhab'dan bir daha haber alınamadı.  Arkadaşlarının kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şu ana kadar Salhab'ın izine rastlamadı. 

'Ankara yolu istikametine doğru hareket etmiş'

Muhammed Salhab ile yaklaşık 6 yıldır arkadaş olduklarını belirten tıp fakültesi öğrencisi Halit O., 2 Eylül'de hastanede karşılaştıklarını belirtti. Salhab'ın kaçırılmış olabileceğini öne süren Halit O., şunları söyledi:

"Perşembe günü hastane polikliniklerinden çıkarken Muhammed'le karşılaştım. Çıkışta görüştük, çay içip muhabbet ettik. Daha sonra eve geçtim, kendisi de nöbetçiydi. Nöbeti bitip evine gittikten sonra bir daha haber alamadık. En son 3-4 kişi, camiye giderken görmüş. Görenlerin anlattığına göre, camiye giderken bir minibüs gelmiş, içerisinden 4 kişi maskeli bir şekilde inmiş ve zorla alıp bindirmişler. Araç, biraz daha ilerledikten sonra 2 kişi daha binmiş. Daha sonra Ankara yolu istikametine doğru hareket etmiş."

'Kimseyle husumeti, sıkıntısı yoktu'

Halit O., Salhab'ın kaybolduğu tarihten 4 gün sonrası için nişan töreni yapmayı planladığını belirterek "Muhammed, dört dörtlük diyebileceğimiz bir arkadaştı. Kendisi hafız, namazında niyazındaydı. Çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir ağabeyimizdi. Çok da iyi bir doktor olacaktı. Kimseyle husumeti, sıkıntısı yoktu. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Bir doktor kolay yetişmiyor. Zaten mezun olmasına az kalmıştı. İnşallah sağ salim geri döner" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Tansu Taşanlar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ahmet Tansu Taşanlar eşi
Ahmet Tansu Taşanlar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ahmet Tansu Taşanlar eşi
'Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz' diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı uyarısı
'Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarını göreceğiz' diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı uyarısı
Batuhan Yaşar kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Batuhan Yaşar kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Tarih verildi! Altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı
Tarih verildi! Altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında göçük! Yaralılar var
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında göçük! Yaralılar var
PKK'ya Eren-2 darbesi! Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya Eren-2 darbesi! Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oya Unustası kimdir kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?
Oya Unustası kimdir kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İşte son 1 yılda fiyatı en çok yükselenler
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İşte son 1 yılda fiyatı en çok yükselenler
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar! ABD ile ilişkiler, S-400, F-35, Afgan göçü...
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar! ABD ile ilişkiler, S-400, F-35, Afgan göçü...
Memur-Sen yeni anayasadan beklentilerini açıkladı: Grev yasağı kaldırılsın
Memur-Sen yeni anayasadan beklentilerini açıkladı: Grev yasağı kaldırılsın