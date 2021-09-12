Adanasporlu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı! Hakemin kararı tepki çekti

Adanaspor’lu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı. Ambulans, sahaya girerek Fırat’ı hastaneye götürürken, hakem Alper Akarsu'nun kararı çileden çıkardı.

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TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında Menemen Belediyespor'u ağırlarken, müsabakanın 18'nci dakikasında turuncu-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın, Menemen Belediyesporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı.

Kendi yarı sahasında topla hareket eden Berkan Fırat rakibinden sıyrılmak isterken, Menemensporlu Mahamadou Ba genç futbolcunun ayağına arkadan sert bir müdahale yaptı.

Berkan Fırat bir anda acı içinde yerde kaldı ve oyunu durduran hakem Alper Akarsu, sahaya ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Berkan Fırat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Adanasporlu oyuncular ise birbirlerine sarılarak destek oldu.

Sarı kart verdi

Öte yandan yaptığı sert faule rağmen Menemensporlu Mahamadou Ba’ya sarı kart veren hakem Akarsu’nun bu kararı tepkilere neden oldu.