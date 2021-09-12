Memur-Sen yeni anayasadan beklentilerini açıkladı: Grev yasağı kaldırılsın

Memur-Sen, ‘Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasa’dan Beklentileri’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmada kamu görevlilerinin yüzde 80’i, grev yasağına karşı olduğunu ve grev hakkının bulunmayışının hak kayıplarına neden olduğunu kaydetti.

Abone ol

Memur-Sen Konfederasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sivil anayasa’ açıklamasının ardından hazırladığı ‘Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasa’dan Beklentileri’ konulu bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Memur-Sen Akademi, EBSAM ve Genar Araştırma’nın 5 bin 586 Memur-Sen üyesi ile yapılan araştırma sonuçlarında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınmalı

Araştırma sonucu ortaya çıkan talepleri açıklayan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, memurların yüzde 88,3’ünün yeni anayasaya desteklerini sunduğunu belirtti. Yalçın, memurların yüzde 86,4’ünün ise düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün anayasada teminat altına alınmasını istediğini de ifade etti. Örgütlenme ve toplu sözleşme ile ilgili taleplere de değinen Yalçın, “Kamu görevlilerinin yüzde 86,9’u örgütlenme haklarının, yüzde 91,6’sının ise toplu sözleşmenin kapsamının daraltılmasına itiraz etmektedir. ‘Yetkisiz sendikaların masada yer alması ve dayanışma aidatının olmaması gibi hususlar toplu pazarlık sırasında tarafların eşitliği ilkesini memurların aleyhini bozmaktadır’ ifadesine destek oranı yüzde 69,8’dir” dedi.

Memurların yüzde 80'i grev yasağına karşı

Araştırmada en dikkat çeken talep ise grev yasağının kaldırılması ile ilgili oldu. Kamu görevlilerinin grev yasağını engelleyen bir anayasayı istemediklerini belirten Yalçın, “Araştırmaya katılanların yüzde 80,5’i, grev yasağına karşıdır ve grev hakkının bulunmayışının hak kayıplarına neden olduğu görüşündedir. Kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olmasını isteyen kamu görevlilerinin oranı yüzde 57,1’dir” diye konuştu.