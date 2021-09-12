AK Parti için anketlerde durum iç açıcı değil! Büyük oy kayıpları var

So dönemde anketler tekrar tartışma konusu olurken, AK Parti kulislerini yakından takip eden Hürriyet yazarı Nuray Babacan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Babacan "Anketler iktidar partisi için iç açıcı değil" diye yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, yapılan kamuoyu araştırmaları sonrasında AK Parti'nin oy kayıplarına dikkat çekerken, "Her ay partilerin veya şirketlerin yaptırdığı anketler, ilgililerine servis ediliyor. İktidar için pek iç açıcı olmayan anketlerde, dikkatler kararsızların durumuna kayıyor" dedi. İşte Babacan'ın yazısından dikkat çeken bölümler...

Kararsızlar hızla artıyor

- Ağustos ayının son anketlerine göre, kararsızların sayısı hızla artıyor. Bir önceki ay yüzde 28 olan 'kararsız artı oy kullanmayacağım' diyen seçmen, son araştırmalarda yüzde 37.7 olarak belirlendi. Tüm siyasilerin merakla izlediği bu tabloda, kararsızlar yüzde 29.4, “oy kullanmayacağım” diyenler ise yüzde 8.3 olarak veriliyor.

Çekirdek olarda yüzde 58 parti değiştirebilir

- İlginç bir analiz ise partilerin çekirdek oyları açısından yapılıyor. Çekirdek oylarda azalma, gri alanda ise artış olduğu belirtiliyor. Gri alan şu an yüzde 58 olarak belirtiliyor. Yani bu kitlenin, partisini değiştirme potansiyeli olduğu görülüyor.

Gençlerin çoğunluğu kararsız ya da oy kullanmayacak

- Tüm partilerin gözünü diktiğin genç seçmene gelince, 18-32 yaş grubunun yüzde 43.9’u, önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak olan 15-17 yaş arası gençlerin ise 64.3’i, kararsız olduğunu veya oy kullanmayacağını söylüyor.

İktidar Kürt seçmeninin üçte birini kaybetti

- Kürt seçmen, sonuçlar için belirleyici olmaya devam ediyor. İktidar, bu kanattaki seçmenlerinin üçte birini kaybetmiş görünürken, Millet İttifakı’nın bu oylar olmadan sonuç alması pek mümkün görünmüyor.

- Yaz aylarının en taze anketleri, partiler için önemli mesajlar taşıyor. Doğru strateji, akılcı siyaset ve demokrasi adına söylenen samimi sözler, gri alandakilerin partisini belirleyecek.