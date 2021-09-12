Batuhan Yaşar hastalığı nedir civa zehirlenmesi nasıl olur?

Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'dan üzen haber geldi. Civa zehirlenmesi yaşayan Batuhan Yaşar yoğun bakıma kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Bu üzen haberin ardından Batuhan Yaşar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç soruları merak konusu oldu.

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Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’dan sevenlerine üzücü bir haber geldi. Yaşar, ameliyata alınmak üzere yatırıldığı hastanede enfeksiyon kaptı. Yaşar, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yaşar için durumu kritik deniliyor.

Daha önce cıva zehirlenmesi nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren Yaşar, aynı rahatsızlık nedeniyle 5’inci kez ameliyat olmak üzere hastaneye yatırıldı.

Yatırıldığı hastanede enfeksiyon kapan Yaşar, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Üzücü haberi yapımcı Mehmet Can Arvas sosyal medya hesabından paylaştı. Arvas, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Batuhan Yaşar kardeşimiz yoğun bakımda uzun zamandır. Durumu kritik. Allah şifa versin. Herkesten duaya ihtiyacı var”

Civa zehirlenmesi nedir?

Cıvanın solunması kimyasal akciğer yangısına, doku yıkımına yol açan bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle sonuçlanır. Anorganik cıva tuzları böbrek ve merkez sinir sistemine ileri derecede toksiktir. Metil cıva mikrotübül oluşumunu, nöronlarda protein sentezini engeller.

Batuhan Yaşar kimdir: 1970 Yılında Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra’da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi’nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT’de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.

2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2006 Yılında kısa bir süre Fox TV Ankara Temsilciliği görevini yaptı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015’den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyor.