BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da Avcılar Belediye Başkanı eşi ve çocuklarıyla koronaya yakalandı

İstanbul'da Avcılar Belediye Başkanı eşi ve çocuklarıyla koronaya yakalandı

AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli, eşi ve çocuklarıyla Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Hançerli, "Salgın henüz bitmedi lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim” uyarısında bulundu.

Abone ol

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Duyuruyu sosyal medyadan yapan Hançerli, “Bu süreçte de desteğiniz, dostluğunuz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Salgın henüz bitmedi  kurallara uyun!

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Hançerli, “Salgın henüz bitmedi lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

İki kolu yok ama boğazı yüzerek geçti

Çocuklukta geçirdiği bir patoz kazası nedeniyle iki kolunu kaybeden ve Türkiye’nin ilk engelli başkanlarından olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Boğaz'ı yüzerek geçmesiyle gündeme gelmişti.

Hançerli, Twitter hesabından, “Kendime henüz küçük bir çocukken verdiğim söz hiç değişmedi; çok çalış, erteleme, asla vazgeçme. Şimdi kıtalararası yüzme yarışında Avcılar için yüzeceğim. Çok heyecanlıyım ama bunu da başaracağımı biliyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşısızlar maça giremedi! Aşı sahtekarları turnikede polise yakalandı
Aşısızlar maça giremedi! Aşı sahtekarları turnikede polise yakalandı
 Edremit’te dehşet! Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
 Edremit’te dehşet! Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
İnanılmaz ölüm! Sırtında çuval içindeki av tüfeği patlayınca ormanda öldü
İnanılmaz ölüm! Sırtında çuval içindeki av tüfeği patlayınca ormanda öldü
ABD'de hayvanat bahçesindeki 13 gorilde Covid-19 tespit edildi
ABD'de hayvanat bahçesindeki 13 gorilde Covid-19 tespit edildi
İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Hatay'a şehit ateşi düştü! İdlib'teki saldırıda ağır yaralanan asker kurtarılamadı
Hatay'a şehit ateşi düştü! İdlib'teki saldırıda ağır yaralanan asker kurtarılamadı
Libya'nın eski içişleri bakanından flaş sözler: Türkiye kilit role sahip
Libya'nın eski içişleri bakanından flaş sözler: Türkiye kilit role sahip
Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı
Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı
Sergen Yalçın Malatya galibiyeti sonrası Dortmund maçıyla ilgili konuştu
Sergen Yalçın Malatya galibiyeti sonrası Dortmund maçıyla ilgili konuştu
Pjanic'in paylaşımına beğeni yağdı
Pjanic'in paylaşımına beğeni yağdı