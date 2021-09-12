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İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Naldöken Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda bir şahsın yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda; cesedin Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed’e (55) ait olduğu ve kafasında derin yaralar olduğu tespit edildi. Ayrıca ceset yakınlarında, çuval içerisinde motorlu testere, av tüfeği ve tüfek saçmaları olduğu belirlendi.

Adrese gelen savcının incelemesinin ardından Elmuhammed’in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sırtındaki tüfeğin ateş alması sonucu...
Öte yandan, ilk belirlemelere göre Hüseyin Elmuhammed’in sırtında taşıdığı çuval içerisindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ileri sürüldü. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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