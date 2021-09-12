BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

Hatay'a şehit ateşi düştü! İdlib'teki saldırıda ağır yaralanan asker kurtarılamadı

Hatay'a şehit ateşi düştü! İdlib'teki saldırıda ağır yaralanan asker kurtarılamadı

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), şehit oldu. Şehidin Hatay’ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ulaştı. Saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı.

Abone ol

Teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay’ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehit Turgay Abacı, bugün (pazar) Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

MSB'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Libya'nın eski içişleri bakanından flaş sözler: Türkiye kilit role sahip
Libya'nın eski içişleri bakanından flaş sözler: Türkiye kilit role sahip
Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı
Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı
Pjanic'in paylaşımına beğeni yağdı
Pjanic'in paylaşımına beğeni yağdı
Burdur'da türbülansa kapılan paraşütçü ağaç üstüne iniş yaptı itfaiye kurtardı
Burdur'da türbülansa kapılan paraşütçü ağaç üstüne iniş yaptı itfaiye kurtardı
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0
Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle şiir gecesinde buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle şiir gecesinde buluştu
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
ABD basını: Yeni 11 Eylül saldırısı insansız hava araçlarıyla yaşanabilir
ABD basını: Yeni 11 Eylül saldırısı insansız hava araçlarıyla yaşanabilir
Aşı karşıtlarının mitinginde dikkat çeken detay; aralarında 2 doz aşı olanlar da fazla
Aşı karşıtlarının mitinginde dikkat çeken detay; aralarında 2 doz aşı olanlar da fazla