Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı

ESENYURT'ta, bir sokak düğününde atılan havai fişekler bir evin çatısına düşmesi sonucu yangın çıkardı. Ev sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Abone ol

Yangın akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atlas Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta yapılan bir düğün sırasında havai fişekler atıldı. Havai fişekler 3 katlı bir evin çatısına düşünce dumanlar yükselmeye başladı.

Bir anda çatı alevlere teslim olurken, evin içinde yaşayan kişiler kendilerini hemen dışarı attı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Düğün sahipleri ile ev sahipleri arasında gerginlik çıktı

Yangın sonrası ailesi ile birlikte kendini dışarı atan Burhan Aktaş ile düğün sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı, sözlü tartışmalar devam etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşadı.

"Çoluk çocuk kendimizi dışarı attık"

Evin sahibi Burhan Aktaş, "Burada bir sokak düğünü vardı. Eğlence biraz abartıldı. Havai fişek patlatmaya başladılar, fişekler çatıya düşüyor sonra çatıda yangın çıkıyor. İçerideydik çoluk çocuk kendimizi dışarı attık. Yaralı yok evde hasar oluştu" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen 3 katlı evin çatısında hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.