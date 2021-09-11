Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu
AYDIN'da "demir meteoridi" görenleri şaşırttı. Kır gezisinde denk gelerek buldukları taşı incelemeye gönderen iki arkadaş, sonucu öğrenince büyük heyecan yaşadı.
Buharkent ilçesinde esnaflık yapan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı Emre Can (30), Ağustos 2019'da manzara fotoğrafı çekmek için Koçarlı ilçesinde kırsal alanda gezintiye çıktı.
Yolda gördükleri ilginç renkteki taşı inceleyen ikili, meteor olabileceğini düşünerek analize gönderme kararı aldı.
Sonuç heyecanlandırdı
Taştan aldıkları numuneyi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü İstanbul Yerleşkesine gönderen ikili, taşın bir "demir meteoridi" olduğu şeklinde gelen sonuçla heyecan yaşadı.
Emre Can, taşı bulduklarında 11 kilogram olduğunu, analiz için bir bölümünü numune olarak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsüne gönderdiklerini ifade etti