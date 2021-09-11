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Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu

Anadolu Ajansı
Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu

AYDIN'da "demir meteoridi" görenleri şaşırttı. Kır gezisinde denk gelerek buldukları taşı incelemeye gönderen iki arkadaş, sonucu öğrenince büyük heyecan yaşadı.

Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu

Buharkent ilçesinde esnaflık yapan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı Emre Can (30), Ağustos 2019'da manzara fotoğrafı çekmek için Koçarlı ilçesinde kırsal alanda gezintiye çıktı.

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Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu

Yolda gördükleri ilginç renkteki taşı inceleyen ikili, meteor olabileceğini düşünerek analize gönderme kararı aldı.

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Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu

Sonuç heyecanlandırdı
Taştan aldıkları numuneyi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü İstanbul Yerleşkesine gönderen ikili, taşın bir "demir meteoridi" olduğu şeklinde gelen sonuçla heyecan yaşadı.

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Aydın'da yok böyle tesadüf! İki arkadaş kır gezisinde göktaşı buldu

Emre Can, taşı bulduklarında 11 kilogram olduğunu, analiz için bir bölümünü numune olarak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsüne gönderdiklerini ifade etti

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