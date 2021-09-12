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İdlib'te şehit sayısı 3'e yükseldi! Acı haber Hatay'daki baba ocağına ulaştı

İdlib'te şehit sayısı 3'e yükseldi! Acı haber Hatay'daki baba ocağına ulaştı

SURİYE'nin İdlib bölgesinde dünkü saldırıda şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21) kurtarılamadı. Arabacı'nın acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine ulaştı.

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SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hatay’ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehit Turgay Abacı, bugün (pazar) Hassa Akbez Merkez Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Kılıçdede mezarlığına defnedilecek. Dört kardeşten biri olan Şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

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