BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  DÜNYA

ABD'de hayvanat bahçesindeki 13 gorilde Covid-19 tespit edildi

ABD'de hayvanat bahçesindeki 13 gorilde Covid-19 tespit edildi

ABD'de bir hayvanat bahçesinde 13 gorilin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Abone ol

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta’daki hayvanat bahçesinde 13 gorilin korona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi. Koronaya yakalanan goriller arasında hayvanat bahçesinin en yaşlı erkek gorili olan 60 yaşındaki Ozzie adlı gorilin de yer aldığı belirtildi.

Atlanta Hayvanat Bahçesi yetkilileri, gorillerin öksürdüğünü, burunlarının aktığını ve iştahlarının azaldığını ifade etti.

Yetkililer, komplikasyon riski bulunan gorillerin monoklonal antikorlarla tedavi edildiğini söyledi.

Çalışanların aşılarının tam olduğunu ve koruyucu ekipman giydiklerini aktaran yetkililer, gorillere virüsü belirti göstermeyen bir çalışanın bulaştırdığını düşündüklerini belirtti.

Iowa'daki Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı'ndan onay beklendiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi
Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi
İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Libya'nın eski içişleri bakanından flaş sözler: Türkiye kilit role sahip
Libya'nın eski içişleri bakanından flaş sözler: Türkiye kilit role sahip
Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı
Esenyurt'da düğünde atılan havai fişek evin çatısına düşünce yangın çıktı
Pjanic'in paylaşımına beğeni yağdı
Pjanic'in paylaşımına beğeni yağdı
Burdur'da türbülansa kapılan paraşütçü ağaç üstüne iniş yaptı itfaiye kurtardı
Burdur'da türbülansa kapılan paraşütçü ağaç üstüne iniş yaptı itfaiye kurtardı
Miralem Pjanic: Çok başarılı olacağız
Miralem Pjanic: Çok başarılı olacağız
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0
Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle şiir gecesinde buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle şiir gecesinde buluştu