Aşısızlar maça giremedi! Aşı sahtekarları turnikede polise yakalandı

İSTANBUL’da oynanan lig maçlarına, başkalarına ait HES kodu entegrasyonu tamamlanmış Passolig kartlarıyla girmeye çalışan 89 kişi enselendi. Turnike kameralarındaki fotoğrafları ile Passolig kartları ile karşılaştırılnca enselenen 89 kişiye kartlarını verenler evlerinde gözaltına alındı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında aşıları tamamlanmamış kişilerin stadlara girişi yasaklandı. Lig maçlarının seyircili oynanma kararının ardından İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirleri en üst seviyeye çıkarttı. Passolig kartları özellikle takibe alındı. Aşısız kişilerin maça geleceğini duyan polisler ise giriş turnikelerinde önlem aldı.

Başkasına ait kartlarla stada girmek istediler

Turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı. Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı.

Sanalda da sıkı takip! 2 bin hesap anlık takip ediliyor

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca maçlarla ilgili yayın organlarında çıkan haberlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarını da yakından takip ediyor. Sanal devriyeler, maçlarla ilgili paylaşım yapan yaklaşık 2 bin hesabı anlık izliyor. Yasa kapsamına giren bir paylaşım yapıldığında da hemen müdahale edilerek gözaltı yapılıyor ve haklarında adli işlem başlatılıyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medya paylaşımları nedeniyle 235 kişi gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda haklarında adli işlem yapılan 900 kişi ise halen yasaklı.

Polis 'kırmızı yelek'le devriyede

Polis, stadyumları kontrol altında tutmak için kırmızı yelek uygulaması da başlattı. Yakasında kamera taşıyarak stadyumda gezen polislerin tümüne kırmızı yelek giydirildi. Bu yolla, suç işlemeyi düşünen kişilerin yelekli polisleri fark ederek suçtan vazgeçmeleri planlandı. Her maçta 40 kırmızı yelekli görevlendiriliyor ve ses de kaydeden kameralarıyla taşkınlık yapanları görüntülüyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ile taşkınlık yapan 20 kişi bu şekilde tespit edilerek gözaltına alındı.