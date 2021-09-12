BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

Deniz Bayramoğlu kimdir nereli kaç yaşında kiminle evli?

Deniz Bayramoğlu kimdir nereli kaç yaşında kiminle evli?

Kanal D ekranlarında hafta içi her akşam ana haber bültenini sunan Deniz Bayramoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programın canlı yayınına katılan ve şarkı söyleyen Deniz Bayramoğlu hakkında merak edilenler...

Abone ol

Şarkılar Bizi Söyle Kuruçeşme Arena'da canlı olarak Kanal D ekranlarında yayınlandı. Müzikli eğence programına Kanal D Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu'da katılarak izleyicilere sürpriz yaptı. Deniz Bayramoğlu'nun sahne performansı ise adeta izleyicileri ekranlara kilitledi. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında ve nereli? Soruların cevapları haberin detaylarında...

Deniz Bayramoğlu kimdir: Deniz Bayramoğlu 1975'de, Malatya'da doğan Türk haber spikeridir.

1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı. 

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre 'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Toyota yarı iletken çip sıkıntısı ve Kovid-19 etkisi nedeniyle küresel üretimini düşürüyor
Toyota yarı iletken çip sıkıntısı ve Kovid-19 etkisi nedeniyle küresel üretimini düşürüyor
Fransa'da eski sağlık bakanı koronadan yargılanacak
Fransa'da eski sağlık bakanı koronadan yargılanacak
Batuhan Yaşar hastalığı nedir civa zehirlenmesi nasıl olur?
Batuhan Yaşar hastalığı nedir civa zehirlenmesi nasıl olur?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 12 Eylül mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 12 Eylül mesajı
Batuhan Yaşar yoğun bakımda son durumu kritik açıklaması geldi
Batuhan Yaşar yoğun bakımda son durumu kritik açıklaması geldi
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 0850'li hatlara ilk cezalar kesildi
Meksika'da felaket! Dev kaya parçaları evlerin üzerine düştü 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu
Meksika'da felaket! Dev kaya parçaları evlerin üzerine düştü 1 kişi öldü, 10 kişi kayboldu
İstanbul'da Avcılar Belediye Başkanı eşi ve çocuklarıyla koronaya yakalandı
İstanbul'da Avcılar Belediye Başkanı eşi ve çocuklarıyla koronaya yakalandı
Aşısızlar maça giremedi! Aşı sahtekarları turnikede polise yakalandı
Aşısızlar maça giremedi! Aşı sahtekarları turnikede polise yakalandı
 Edremit’te dehşet! Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular
 Edremit’te dehşet! Sahibini öldürdüler, büyükbaş hayvanları da vurdular