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Fransa'da eski sağlık bakanı koronadan yargılanacak

Fransa'da eski sağlık bakanı koronadan yargılanacak

Eski Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn (56), koronavirüs salgınında, “başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan” yargılanacak.

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Şubat 2020’ye kadar sağlık bakanı olan Buzyn, önceki gün görevini kötüye kullandığı suçlamalarının ardından hükümet üyelerini yargılayabilen tek makam olan Cumhuriyet Adalet Divanı’na (CJR) ifade verdi.

‘İnsan hayatını tehlikeye attı' 

Sonrasında hakkında ‘salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmak’ suçu yöneltilmesine karar verildi. Buzyn, Çin’de ilk resmi vakaların görülmesinden bir ay sonra 2020 ocak ayında hastalığın Fransa’ya gelmesi konusunda ‘gerçek bir risk’ olmadığını söylemişti. Buzyn bir ay sonra ise Paris belediye başkanlığı yarışına katılmak için bakanlıktan ayrıldığında ise koronavirüsün tsunami gibi vurabileceğini söyleyerek kendisiyle çelişmişti. Soruşturma hâkimleri, Buzyn’in bir felaketle mücadelede gerekli önlemleri almaktan kasten kaçınma suçundan kabahatli olabileceğini ancak suçlama yöneltilecek derecede kanıt olmamasından dolayı davada destekli tanık olarak dinleneceğini bildirdi. Buzyn, salgına müdahaleden ötürü yargılanacağı açıklanan ilk eski hükümet yetkilisi oldu.

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