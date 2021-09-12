Deniz Bayramoğlu eşi Ece Üner ve kızı kimdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her akşam ana haber bültenini sunan Deniz Bayramoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programın canlı yayınına katılan ve şarkı söyleyen Deniz Bayramoğlu hakkında merak edilenler...

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Şarkılar Bizi Söyle Kuruçeşme Arena'da canlı olarak Kanal D ekranlarında yayınlandı. Müzikli eğence programına Kanal D Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu'da katılarak izleyicilere sürpriz yaptı. Deniz Bayramoğlu'nun sahne performansı ise adeta izleyicileri ekranlara kilitledi. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında ve nereli? Soruların cevapları haberin detaylarında...

Deniz Bayramoğlu kimdir: Deniz Bayramoğlu 1975'de, Malatya'da doğan Türk haber spikeridir.

1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre 'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.