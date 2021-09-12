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İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılar: Yeni zirveler gelebilir

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılar: Yeni zirveler gelebilir

Altın fiyatları son dönemde sakin seyrini koruyor. Ons ve gram fiyatlarının son baharda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili konuşan İslam Memiş, 'Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor.' dedi.

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Son altın piyasaları  ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamalarına kilitlenmiş durumda, Zİra altın ve doların yönünü ,Fed'in alacağı kararlar belirleyecek. Altın ve dolar atırımcıları 'Altın fiyatları nasıl bir yol izleyecek?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Altın yatırımcısına  altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Ons altın fiyatları
Memiş Ons altın fiyatlarına değindi. "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek. Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" ifadelerini kullandı.

Gram altın nasıl bir yol izleyecek ? 
Ünlü uzman, gram altın fiyatlarının 478-488 lira bandında seyrettiğine dikkat çekti. "Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540'lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir. Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor Yılın son çeyreğinde gram altın fiyatı, dolar tarafından destek görerek yoluna devam edebilir. Gram altında 540 lira seviyesinin üzerinde yeni rekor denemeleri sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

Altını olanlar dikkat!
Birikimini altına yatıranlara seslenen Memişi, uyarıda bulundu. Hataya düşüp satış yapmamaları gerektiğini belirtti. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.

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