BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

Oya Unustası kimdir kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?

Oya Unustası kimdir kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar nikah masasına oturdu. ve evlendi. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı. Peki Oya Unuastası kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler hangisi?

Abone ol

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı. Bu mutlu haberin arından Oya Unustası kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak konusu oldu. 

Oyuncuların nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu. Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı. Düğüne katılan oyuncu Ebru Şahin ise o anları Instagram hesabından paylaştı.

1988 yılında İstanbul'da doğan Oya Unustası eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Flüt bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sahne sanatları konusunda Ayla Algan'dan eğitim alan Oya Unustası aslen İzmir Buca’lıdır. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girmeyi başarmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşamış; daha sonra Masum Değiliz, Kalbim Ege'de Kaldı, Beyaz Karanfil, Sevdaluk ve İzmir Çetesi dizilerinde oynayan Oya Unustası şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gönül karakterine hayat vermektedir. Oya Unustası, 1.73 metre boyunda ve 50 kilodur.

Oya Unustası’nın rol aldığı diziler ve filmler:


2019 – Hercai (Gönül) (TV Dizisi)
2018 – Diriliş Ertuğrul (Sugay Hatun) (TV Dizisi)
2018 – Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)
2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Zeliş) (TV Dizisi)
2014 – Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)
2013 – Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)
2011 – İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)
2010 – Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İşte son 1 yılda fiyatı en çok yükselenler
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İşte son 1 yılda fiyatı en çok yükselenler
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar! ABD ile ilişkiler, S-400, F-35, Afgan göçü...
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar! ABD ile ilişkiler, S-400, F-35, Afgan göçü...
Deniz Bayramoğlu eşi Ece Üner ve kızı kimdir?
Deniz Bayramoğlu eşi Ece Üner ve kızı kimdir?
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılar: Yeni zirveler gelebilir
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılar: Yeni zirveler gelebilir
Deniz Bayramoğlu kimdir nereli kaç yaşında kiminle evli?
Deniz Bayramoğlu kimdir nereli kaç yaşında kiminle evli?
Toyota yarı iletken çip sıkıntısı ve Kovid-19 etkisi nedeniyle küresel üretimini düşürüyor
Toyota yarı iletken çip sıkıntısı ve Kovid-19 etkisi nedeniyle küresel üretimini düşürüyor
Fransa'da eski sağlık bakanı koronadan yargılanacak
Fransa'da eski sağlık bakanı koronadan yargılanacak
AK Parti için anketlerde durum iç açıcı değil! Büyük oy kayıpları var
AK Parti için anketlerde durum iç açıcı değil! Büyük oy kayıpları var
Batuhan Yaşar hastalığı nedir civa zehirlenmesi nasıl olur?
Batuhan Yaşar hastalığı nedir civa zehirlenmesi nasıl olur?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 12 Eylül mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 12 Eylül mesajı