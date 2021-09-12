Oya Unustası kimdir kaç yaşında kiminle evlendi eşi kimdir?

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar nikah masasına oturdu. ve evlendi. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı. Peki Oya Unuastası kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler hangisi?

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Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı. Bu mutlu haberin arından Oya Unustası kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak konusu oldu.

Oyuncuların nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu. Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı. Düğüne katılan oyuncu Ebru Şahin ise o anları Instagram hesabından paylaştı.

1988 yılında İstanbul'da doğan Oya Unustası eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Flüt bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sahne sanatları konusunda Ayla Algan'dan eğitim alan Oya Unustası aslen İzmir Buca’lıdır. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girmeyi başarmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşamış; daha sonra Masum Değiliz, Kalbim Ege'de Kaldı, Beyaz Karanfil, Sevdaluk ve İzmir Çetesi dizilerinde oynayan Oya Unustası şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gönül karakterine hayat vermektedir. Oya Unustası, 1.73 metre boyunda ve 50 kilodur.

Oya Unustası’nın rol aldığı diziler ve filmler:



2019 – Hercai (Gönül) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Sugay Hatun) (TV Dizisi)

2018 – Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Zeliş) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)

2013 – Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)

2011 – İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)