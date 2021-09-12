Ahmet Tansu Taşanlar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ahmet Tansu Taşanlar eşi

Hercai'nin yıldızları evlendi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de iki sevgiliyi canlandıran Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, mutlu ilişkilerinin evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, bu akşam Ankara'da gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturdu. Peki Ahmet Tansu Taşanlar kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı. Bu mutlu haberin ardından Ahmet Tansu Taşanlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak konusu oldu.

Oyuncuların nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu. Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı. Düğüne katılan oyuncu Ebru Şahin ise o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ahmet Tansu Taşanlar kimdir: Tansu Taşanlar, 31 Mayıs 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan “Küçük Kadınlar” dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.

Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermektedir. Tansu Taşanlar, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

Tansu Taşanlar’ın rol aldığı diziler:

2019 – Hercai (Azad Şadoğlu)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Zar)

2017 – Çukur (Avukat Nazım)

2017 – Kara Yazı (Kadir)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Hasan Basri)

2015 – Analar ve Anneler (Halil)

2014 – Kara Para Aşk (Arda Çakır)

2013 – Küçük Kıyamet (Konuk Oyuncu)

2012 – Veda (Sinan)

2011 – İzmir Çetesi (Rıfat)

2011 – Yalancı Bahar (Aras)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Heykeltıraş)

2009 – Bir Bulut Olsam (Salih)

2008-2010 – Küçük Kadınlar (Ceyhun)