Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Silah ruhsatı yönetmeliği değişti!

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin engellenmesi için yeni bir adım atıldı. Ateşli Silahlar Yönetmeliği değişti. Buna göre kadına şiddet nedeniyle hakkında tedbir kararı alınan kişinin ruhsatına el konulacak.

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Yapılan değişikliğe göre bu kişilerin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak.

Yönetmelikte başka değişiklikler de var.

Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.

Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.