Yusuf Yazıcı Lorient maçı öncesi taraftarı hastanelik etti!

Lille'de top koşturan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Lorient ile oynanan maçtan önce bir taraftarı hastanelik etti.

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Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Ligue 1'in beşinci haftasında Lorient'a 2-1 yenildikleri karşılaşmadan önce talihsiz bir olaya sebebiyet verdiği ortaya çıktı.

Ouest France gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde milli futbolcunun karşılaşma öncesinde ısınırken çektiği bir şutun tribünde oturan bir taraftarın kafasına isabet ettiğini ve dengesini kaybeden bu seyircinin güvenlik görevlileri tarafından derhal hastaneye gönderildiğini duyurdu.

24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun bu olay üzerine ısınmayı yarıda bırakıp söz konusu taraftarın sağlık durumu hakkında bilgi almak için tribüne çıktığı ve karşılaşma sonrasında da bu kişiden özür dilediği belirtildi.