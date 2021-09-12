Nilüfer Açıkalın kimdir kaç yaşında eski hali nasıldı?Nilüfer Açıkalın gençliği

Bir dönemin adından söz ettiren oyuncusu Nilüfer Açıkalın hakkında çıkan haberler ile yeniden gündem oldu. 54 yaşında olan Nilüfer Açıkalın'ın bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Orhan Oğuz'un kızının sözleri şok etkisi yarattı. Peki Nilüfer Açıkalın kimdir, evli mi, hangi filmlerde rol aldı? İşte Nilüfer Açıkalın gençliği ve filmleri...

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Birçok filmde rol alan 54 yaşındaki Nilüfer Açıkalın'ın hakkında çıkan iddialar son günlerde olay oldu ve magazin basınına düştü. Uzun süre birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı 'Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu." diyerek şimşekleri üzerine çekti. Bu haberin ardından Nilüfer Açıkalın kimdir, aslen nereli, evli mi, eşleri ve oğlu kimdir sorusu merak edildi.

Oyuncu Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızından şok suçlama! "Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu." Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu..

Nilüfer Açıkalın kimdir: Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar (d. 1967, İstanbul), Sinema ve tiyatro oyuncusu, öykü yazarı ve müzisyen.

1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğan Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun oldu. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmakta. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray 'ın kızı rolünü oynadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenir, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile beraberdir.

2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.