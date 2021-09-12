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Bayrampaşa'da annesini öldüren şahıs polise teslim oldu

Bayrampaşa'da annesini öldüren şahıs polise teslim oldu

Tartıştığı 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren Haluk Sevinç, cinayeti işledikten sonra karakola gidip "Annemi öldürdüm" dedi. Polis ekiplerine teslim olan Sevinç, gözaltına alındı.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Haluk Sevinç, annesi Yüksel Sevinç ile tartışmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı.

Annesini evin koridorunda yakalayan Sevinç, talihsiz kadını defalarca bıçakladı.

Bıçaklanan anne hayatını kaybetti
Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç, evin kapısını açık bırakıp kaçtı.

Komşuların ihbarı sonrası olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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