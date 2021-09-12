FETÖ üyesi 3 eski subay tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

BALIKESİR'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan 3 eski subay, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalanarak cezaevine konuldu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve dosyaları temyiz aşamasında olan 3 hükümlü, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında tekneyle Midilli'ye kaçarken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Meslekten ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan deniz üsteğmen E.D. ile deniz teğmenler Ö.P. ve B.A'nın üzerlerinde ve yanlarında 15 bin lira, 2 bin 80 avro ve 1000 doların yanı sıra 4 dizüstü bilgisayar, bir tablet, 2 USB bellek ve bir hard disk ele geçirildi.

Ayrıca söz konusu teknenin, Ö.P. tarafından 340 bin liraya satın alındığı ve bu kişinin adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, Ayvalık Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.