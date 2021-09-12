Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası! "Kefeninden kan sızmıştı"

BAĞCILAR'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Gül'ün cansız bedenini morgda ilk gören meslek öğretmeni Dilek Özbek “Morgda kanlar içindeydi. Onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı" diye konuştu.

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Bir çocuk babası İbrahim Gül 3 sene önce kuaförlük yapmak için İtalya'ya taşındı. 3 gün önce hem kuaför dükkanına malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. İddialara göre dün sabah saatlerinde Bağcılar'daki özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün eşini arayan hastane görevlileri 28 yaşındaki adamın operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye Gül'ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, hastane yetkililerinden 28 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Gül'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Saç ekimi için Türkiye'ye geldiğinden haberimiz yoktu"

Dayısı Ahmet Yiğit “Kendi kuaför dükkanına malzeme almak için ve saç ektirmek için Türkiye'ye gelmiş. Bizim saç ekimi için geldiğinden haberimiz yoktu. Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor, eşine 6 saat süreceğini söylüyor. Ameliyat esnasında rahatsızlık geçiriyor. Bize diyorlar ki kalp krizi geçirdi, anjiyo yaptık, stent taktık. Siz ameliyat mı yaptınız? Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak. Hiç bir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam çocuk" dedi.

“Kefeninden kan sızmıştı"

Saç ve bakım hizmetleri okulundan meslek öğretmeni Dilek Özbek “Saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Cuma günü de ben dersteyken beni ziyarete geldi. Cumartesi günü 17 gibi hanımı beni aradı 'İbrahim, ameliyatta kalp krizi geçirmiş, hastaneye gidip bakar mısın?' dedi. Öldüğünü vefat ettiğini öğrenince morga girmek istedim. Kanlar içindeydi şu an konuşamıyorum, onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı. Başka İbrahim'ler ölmesin. Böyle olacaksa saç ekimi yapılmasın" diye konuştu.

“Yanlış tedavi yapıldığını düşünüyoruz"

Ağebeyi Ramazan Gül “Gayet sağlıklıydı, hiçbir problemi yoktu. Ben kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Ben bilmiyorum. Yanlış bir tedavi yapıldığını tahmin ediyoruz, çok üzülüyoruz. Daha adli tıpta görmedik, ölüsüne bile inanmıyoruz" dedi.

İbrahim Gül'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporunda sonra ortaya çıkacak. Gül'ün cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.