Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan kötü haber Dortmund maçında yoklar

Beşiktaş’ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.Abone ol
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak kenara gelmişti.
Dortmund maçında forma giyemeyecekler
Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giymesi beklenmiyor.
Topuğundan sakatlanan Vida en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında görev verilirse oynayabilecek.