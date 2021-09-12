2021 Lisans KPSS sonuçlarından son haber KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından aralıklı oturumlar halinde düzenlenen 2021 KPSS'de sonuç bekleyişi devam ediyor. Sınav sonuçlarına göre devlet dairelerinde bazı kadro ve pozisyonlar için tercih yapacak olanlar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte, 2021 Lisans KPSS sonuçlarında son durum...

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2021-KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınavın oturumlarına katılım sağlayan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak:

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS hakkında:

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.