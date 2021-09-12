BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

2021 Lisans KPSS sonuçlarından son haber KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 Lisans KPSS sonuçlarından son haber KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından aralıklı oturumlar halinde düzenlenen 2021 KPSS'de sonuç bekleyişi devam ediyor. Sınav sonuçlarına göre devlet dairelerinde bazı kadro ve pozisyonlar için tercih yapacak olanlar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte, 2021 Lisans KPSS sonuçlarında son durum...

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2021-KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınavın oturumlarına katılım sağlayan memur adayları tarafından sorgulanıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak: 
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS hakkında:
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz Müslüman milletvekili gözyaşları içinde anlattı: Avrupa sizi kusacak
İngiliz Müslüman milletvekili gözyaşları içinde anlattı: Avrupa sizi kusacak
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası! "Kefeninden kan sızmıştı"
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası! "Kefeninden kan sızmıştı"
KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 burs ve kredi başvuru ekranı
KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 burs ve kredi başvuru ekranı
Düzce'de vahşet! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü
Düzce'de vahşet! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü
FETÖ üyesi 3 eski subay tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ üyesi 3 eski subay tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Karnındaki bebeği ameliyatla alınan Duygu ebe koronavirüsten öldü
Karnındaki bebeği ameliyatla alınan Duygu ebe koronavirüsten öldü
KYK burs başvurusu nasıl yapılır KYK bursları 2021 başladı mı?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır KYK bursları 2021 başladı mı?
Bayrampaşa'da annesini öldüren şahıs polise teslim oldu
Bayrampaşa'da annesini öldüren şahıs polise teslim oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır