KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 burs ve kredi başvuru ekranı

Üniversite yerleştirme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek öğretime adım atan öğrencileri burs heyecanı sardı. Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından gözler bu kez 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. İşte, 2021 KYK burs başvurularına dair merak edilen detaylar...

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz yıllarda, lisans ve ön lisans öğrencileri için burs desteği verilmişti. KYK her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği vermeye devam edecek. Burs başvurularının henüz başlamaması üniversiteli gençleri meraklandırdı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?

Burs ve kredi başvuruları ne zaman:

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Burs imkanından kimler yararlanacak:

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Öncelikli burs kimlere verilecek:

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,