DSÖ'den korkutan aşı açıklaması! Koronavirüsü bitiremeyecek liderler yeni aşı geliştirmeli

Koronavirüsle mücadelede en etkin silah olan aşıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi.Daha önce çift aşıda yüzde 70 seviyesine ulaşılmasının pandemiyi bitirebileceğini belirten DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Covid-19 aşılarının pandemiyi sona erdirmeyeceğini ve liderlerin uzun vadede virüsle başa çıkmak için yeni aşı stratejileri geliştirmeleri gerektiği konusunda uyardı.

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Yaklaşık 2 yıldırı koronavirüsün pençesinde olan Dünya, son aylarda virüsün varyantlarına çözüm arıyor. İlk olarak Hindistan'da görülen ve bugün gezegenimizdeki baskın varyant olan Delta, pek çok ülkenin planlarını değiştirdi. Dünyanın dört bir yanında yaşanan vaka artışlarının bir numaralı sebebi olarak gösterilen Delta, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde.

Daha önce 'yüzde 70'e ulaşırsa pandemi biter' demişti

Görünüşe göre, varyantlar DSÖ'nün Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin aşılar ile ilgili görüşlerini değiştirmiş durumda. Zira daha önce nüfusun yüzde 70'inin çift aşı yaptırmasının pandemiyi bitirebileceğini belirten DSÖ'nün Avrupa'daki en yetkili ismi olan Kluge, bu sefer oldukça karamsar açıklamalara imza attı.

Aşılar yeni varyantlar nedeniyle koronayı biteremeyecek

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'nün Avrupa direktörü, aşıların yeni varyantlar nedeniyle pandemiyi sona erdirmeyeceğini söyledi. Liderleri aşı stratejilerini yeniden gözden geçirmeye çağıran Kluge'ye göre bunun nedeni yeni çıkan varyantların sürü bağışıklığı perspektifini zayıflatması.

Yeni varyantlar çıkacak, grip gibi bizimle kalacak

Kluge, ayrıca yeni Kovid suşlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini ve virüsün grip gibi bizimle kalacağını söyledi. Öte yandan dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 660 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 900 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 635 bine, iyileşenlerin sayısı 201 milyon 475 bine çıktı. Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 743 bini, Hindistan'da 33 milyon 232 bini, Brezilya'da 20 milyon 974 bini ve İngiltere'de 7 milyon 197 bini geçti.