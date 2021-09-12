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Trabzon'da restoranda iğrenç olay! Fuhuş baskınında gözaltına alındılar

Trabzon'da restoranda iğrenç olay! Fuhuş baskınında gözaltına alındılar

TRABZON’da, restoranda müşteri bulup, otelde fuhuş yapan 12’si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı, 2 işletmeci de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisinde bir restoranda kadınların, fuhuş için müşteri bulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatıp, takibe geçen ekipler, kadınların restoranda fuhuş için müşteri aradıkları , korsan taksilerle yakın ilçedeki bir otele giderek burada fuhuş yaptıklarını tespit etti.

Operasyon başlatan ekipler, 2 mekana, eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon ve denetimlerde 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12’si yabancı uyruklu 15 kadın ve 2 otel sahibi de gözaltına alındı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye rahatsızlık vermek’, otel sahipleri de ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme’ suçlarından, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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