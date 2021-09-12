Bilecik'te 3 gündür kayıptı! Yaşlı adam bakın nerede bulundu

BİLECİK'te 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam kayalık alanda sağ olarak bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyünde oturan Alzheimer hastası Fikri Ö. (65), 9 Eylül günü kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı, Bursa Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Bilecik AFGAD ekiplerince yapılan aramalar sonucu Fikri Ö. 3 günün sonunda köyden 4 kilometre uzaklıkta kayalık alanda sağ olarak bulundu. Ekipler yaptıkları aramalarda önce jandarma iz takip köpeği ile yaşlı adamın ayakkabısına ulaştı. Ardından çıkılması zor olan kayalık alanda Fikri Ö.’ye ulaşıldı. Bulunan yaşlı adamın tedavi altına alındığı öğrenildi.