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Isparta'da insanlık dışı manzara! Parmağınızı dahi sokmayın, çok üzücü

Isparta'da insanlık dışı manzara! Parmağınızı dahi sokmayın, çok üzücü

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü içine döşenmiş lağım borularından birinin patlamasıyla göl yüzeyine çıkan atıkları görüntüledi.

Isparta'da insanlık dışı manzara! Parmağınızı dahi sokmayın, çok üzücü

Eğirdir Gölü'ndeki aşırı kirlilik ve kurumaya dikkati çekmeye çalışan TTKD Bilim Danışmanı ve Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, göle karışan lağım sularının fotoğraf ve videolarını çekti. 

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Isparta'da insanlık dışı manzara! Parmağınızı dahi sokmayın, çok üzücü

Eğirdir Gölü'nün tüm kıyı ve göl dip kesiminde oluşan aşırı kirliliğin, bugüne kadar görülmemiş seviyede olduğunu belirten Dr. Kesici, göl sularına lağım sularının karışmasını 'vahşet' olarak nitelendirdi.

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Isparta'da insanlık dışı manzara! Parmağınızı dahi sokmayın, çok üzücü

İnsan yaşamı için gerekli olan içme suyu kaynağına lağım sularının karıştığını belirten Dr. Kesici, göl içine döşenmiş lağım suyu bırakan borunun patlaması sonucunda lağım atıklarının göl yüzeyinde görünür hale geldiğini söyledi. 

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Isparta'da insanlık dışı manzara! Parmağınızı dahi sokmayın, çok üzücü

Dr. Kesici, "Göl stratejik öneme sahip içme suyu kaynağı ve sözde yasalarla da korunuyor. Ama çok üzücü, insanlık dışı manzaraya karşı karşıyayız" dedi.

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