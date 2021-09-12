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11 Eylül'ün hiç bilinmeyenleri! FBI 11 Eylül'ün gizli belgelerini erişime açtı

11 Eylül'ün hiç bilinmeyenleri! FBI 11 Eylül'ün gizli belgelerini erişime açtı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin "gizli belgelerin" ilkini kamuoyuyla paylaştı.

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FBI, 11 Eylül saldırılarının 20’inci yıl dönümünde teröristler ile Suudi Arabistan vatandaşları arasında bağlantı olduğuna ilişkin bilgilerin bulunduğu 16 sayfalık yeni gizli belgeleri yayınladı. Yeni yayınlanan belgelerde, 11 Eylül saldırılarında kullanılan uçakları kaçıran 2 Suudi uçak korsanına verilen lojistik destekle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

2015 yılında yapılan mülakat

Teröristlerin ABD’deki Suudi Arabistan vatandaşlarıyla olan temaslarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu belgelerde, Suudi Arabistan hükümet yetkilileriyle ilgili bir suçlama yer almıyor. Yayınlanan gizli belgeler, FBI’ın 2015 yılında teröristlerin ABD’deki Suudi işbirlikçileri ile bağlantısı bulunan bir kişiyle yaptığı mülakatın özetini kapsıyor.

Ömer el Bayumi kiralık daire bulmalarına yardım etti

Belgelere göre saldırganlar Navaf el Hazmi ve Halid el Midhar, bazı Suudi vatandaşları ile temaslarda bulundu. Saldırganlar, Şubat 2000'de Güney California’ya varışlarından kısa bir süre sonra bir restoranda Suudi Arabistan vatandaşı Ömer el Bayumi ile bir araya geldi. Bayumi, söz konusu saldırganların San Diego’da kiralık daire bulmalarına yardım etti.

Teröristlere lojistik destek sağladı

Bayumi’nin ayrıca bu iki teröriste lojistik destek sağladığı belirtildi. Saldırıları gerçekleştiren 19 teröristten 15’inin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Suudi Arabistan hükümeti ise saldırılarla ilgili bağlantısı olduğuna ilişkin iddiaları reddetmişti.

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