Aşılama oranı yüzde 83’e çıktı! Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı

DANİMARKA Ulusal Sağlık Kurulu, tek doz aşılama oranı yüzde 83’e çıkan ülkedeki Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

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Danimarka’da 5,8 milyonluk nüfus içinde iki doz aşı olan vatandaşların oranı yüzde 73, 65 yaş üstü iki doz aşı olanların oranı yüzde 96’ya çıktı.

Euronews'te yer alan habere göre günde sadece 500 vaka görülmesi ve virüsün yayılma hızının 0,7’ye düşmesi önlemlerin tamamen kaldırılması için yeterli görüldü.

Başkent 50 bin kişilik konsere ev sahipliği yapacak

Covid-19 önlemlerini tamamen kaldırılmasının ardından cumartesi akşamı başkent Kopenhag’da biletleri tamamen satılan ve yaklaşık 50 bin seyircinin katılması beklenen bir pop konseri düzenlenecek.

Danimarka, salgının başından bu yana Avrupa’da bu kadar kalabalık bir konsere ev sahipliği yapacak ilk ülke olacak.

Ulusal Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Covid-19 kısıtlamalarının, bugünden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.