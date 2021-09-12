İzmir'de bir kişi konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

İZMİR'in Konak ilçesinde M.K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı (28) çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurarak sokak ortasında öldürdü. İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini iki ay önce baba olduğu belirtilen Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.

Abone ol

İZMİR'in Konak ilçesinde Savaş Akova'nın (28) husumetlisi M.K. tarafından öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.

İki kişi gözaltına alındı

Konuyu konuşmak için tekrar bir araya geldiklerinde yaşanan tartışma üzerine cinayeti işlediği ileri sürülen M.K.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, Akova ile görüşmeye geldiğinde M.K.'nin yanında oldukları belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı.