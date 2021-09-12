BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Abone ol

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Akbez Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay milletvekili İsmet Tokdemir, bazı ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kılıçdede Mezarlığı'nda defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Çorum'da maaşlı dilenci 5 saatte bakın ne kadar para topladı
Çorum'da maaşlı dilenci 5 saatte bakın ne kadar para topladı
Şanlıurfa'da eve davet edip çay ikram etti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Şanlıurfa'da eve davet edip çay ikram etti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Masterchef Dilara kimdir kaç yaşında Dilara Başaran elendi mi?
Masterchef Dilara kimdir kaç yaşında Dilara Başaran elendi mi?
Aşılama oranı yüzde 83’e çıktı! Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı
Aşılama oranı yüzde 83’e çıktı! Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı
Hamza Mercimek kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek elendi mi?
Hamza Mercimek kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek elendi mi?
İstanbul'da 30 yıldır bu işi yapıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor
İstanbul'da 30 yıldır bu işi yapıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor
Masterchef Mert Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli elendi mi?
Masterchef Mert Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli elendi mi?
CHP Denizli'de toplu istifa şoku: Beraber geldik, beraber gidelim
CHP Denizli'de toplu istifa şoku: Beraber geldik, beraber gidelim
Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek