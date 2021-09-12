HDP'li Garo Paylan'dan Millet İttifakı'na büyük şok: Kendi yolumuza gideceğiz

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yayın organı Halk TV'de programa katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Millet İttifakı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, ""Kendi yolumuza gideceğiz" vurgusu yaptı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yayın organı Halk TV'de katıldığı programda Millet İttifakı içinde olmayacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Millet İttifakı'na gözdağı veren ve "Nasıl olsa HDP bize oy verecek diyenler çok büyük bir hatada bulunur" diyen Garo Paylan, bu kez de "Kendi yolumuza gideceğiz" vurgusu yaptı.