HDP'li Garo Paylan'dan Millet İttifakı'na büyük şok: Kendi yolumuza gideceğiz
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yayın organı Halk TV'de programa katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Millet İttifakı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, ""Kendi yolumuza gideceğiz" vurgusu yaptı.Abone ol
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yayın organı Halk TV'de katıldığı programda Millet İttifakı içinde olmayacaklarını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Millet İttifakı'na gözdağı veren ve "Nasıl olsa HDP bize oy verecek diyenler çok büyük bir hatada bulunur" diyen Garo Paylan, bu kez de "Kendi yolumuza gideceğiz" vurgusu yaptı.
"Millet İttifakı'nın kendi bir yolu var, kendi bir çizgisi var. Ama bizim de kendi çizgimiz var" diyen Paylan, şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz."