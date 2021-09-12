BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  DÜNYA

ABD'den petrol hamlesi 1 yılda 221 adet artırdı

ABD'den petrol hamlesi 1 yılda 221 adet artırdı

Amerika Birleşik Devletleri, petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 221 arttı.

Abone ol

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 -10 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 401'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 221 arttı.

Perşembe gününü 73,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 72,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Balıkesir'de çiftlikteki cinayet! 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de çiftlikteki cinayet! 6 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da eve davet edip çay ikram etti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Şanlıurfa'da eve davet edip çay ikram etti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a metro müjdeleri: 2022'de açılıyorlar
Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a metro müjdeleri: 2022'de açılıyorlar
Aşılama oranı yüzde 83’e çıktı! Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı
Aşılama oranı yüzde 83’e çıktı! Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı
Hamza Mercimek kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek elendi mi?
Hamza Mercimek kaç yaşında aslen nereli Hamza Mercimek elendi mi?
İstanbul'da 30 yıldır bu işi yapıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor
İstanbul'da 30 yıldır bu işi yapıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor
Masterchef Mert Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli elendi mi?
Masterchef Mert Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli elendi mi?
CHP Denizli'de toplu istifa şoku: Beraber geldik, beraber gidelim
CHP Denizli'de toplu istifa şoku: Beraber geldik, beraber gidelim