CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kapışması

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) başlayan adaylık yarışı devam ediyor. CHP'de öne çıkan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği son röportajda cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri parti içinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı şeklinde değerlendirildi.

Ters düşmemek için açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, "İkinci dönem de devam etmeliler" demişti.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla kamuoyunda ters düşmemek için bu ifadeleri kullandığı konuşuluyor.

Kulislerde İmamoğlu'nun konuşmasının devamında söylediği, "Birilerinin dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum" cümleleri ile de cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapatmama mesajı verdiği ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun geri planda kalarak adaylık çalışmalarını gizli yürüteceği kulislerde dillendirilirken Millet İttifakı ortakları Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti ile de arayı iyi tutarak adaylık çalışmaları yürüteceği belirtiliyor.

(YENİ ŞAFAK)