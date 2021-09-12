BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kapışması

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kapışması

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) başlayan adaylık yarışı devam ediyor. CHP'de öne çıkan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği son röportajda cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Şu an benim aklımdan geçen ve amacım İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri parti içinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı şeklinde değerlendirildi.

Ters düşmemek için açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, "İkinci dönem de devam etmeliler" demişti.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla kamuoyunda ters düşmemek için bu ifadeleri kullandığı konuşuluyor.

Kulislerde İmamoğlu'nun konuşmasının devamında söylediği, "Birilerinin dediği gibi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum" cümleleri ile de cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapatmama mesajı verdiği ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun geri planda kalarak adaylık çalışmalarını gizli yürüteceği kulislerde dillendirilirken Millet İttifakı ortakları Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İYİ Parti ile de arayı iyi tutarak adaylık çalışmaları yürüteceği belirtiliyor.

(YENİ ŞAFAK)

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Garo Paylan'dan Millet İttifakı'na büyük şok: Kendi yolumuza gideceğiz
HDP'li Garo Paylan'dan Millet İttifakı'na büyük şok: Kendi yolumuza gideceğiz
Bir dönemin ayrılmaz ikilisiydiler! Ünlü sanatçı Maria Mendiola hayatını kaybetti
Bir dönemin ayrılmaz ikilisiydiler! Ünlü sanatçı Maria Mendiola hayatını kaybetti
Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor
Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sistemi sona eriyor
ABD'den petrol hamlesi 1 yılda 221 adet artırdı
ABD'den petrol hamlesi 1 yılda 221 adet artırdı
Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Olay yeri Kayseri! 2'nci kattaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Çorum'da maaşlı dilenci 5 saatte bakın ne kadar para topladı
Çorum'da maaşlı dilenci 5 saatte bakın ne kadar para topladı
Balıkesir'de çiftlikteki cinayet! 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de çiftlikteki cinayet! 6 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da eve davet edip çay ikram etti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Şanlıurfa'da eve davet edip çay ikram etti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Masterchef Dilara kimdir kaç yaşında Dilara Başaran elendi mi?
Masterchef Dilara kimdir kaç yaşında Dilara Başaran elendi mi?
Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a metro müjdeleri: 2022'de açılıyorlar
Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a metro müjdeleri: 2022'de açılıyorlar