Fenerbahçe Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a takıldı. Bright Osayi-Samuel'le öne geçen Kanarya, Pedro Henrique'nin penaltı golüne engel olamayınca 1-1'llik eşitliğe razı oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla 10 puana yükselirken Sivasspor ise puanını 2'ye çıkardı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, kıran kırana geçen maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kanarya, ikinci Vitor Pereira dönemindeki ilk puan kaybını yaşadı. Sivasspor ise bu sezon ligdeki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golü 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'den geldi. Konuk ekibe puanı getiren golü 45. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 10 puana yükselirken Sivasspor ise puanını 2'ye çıkardı. Kanarya, ligin beşinci haftasında Başakşehir'in konuğu olacak. Sivasspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

83. dakikada meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada soldan hücuma katılan Szalai'nin uzaktan şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Sivasspor

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand (Dk. 22 Szalai), Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil (Dk. 59 İrfan Can Kahveci - Dk. 73 Meyer), Rossi, Berisha (Dk. 59 Valencia)

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 84 Azubuike), Henrique (Dk.90 Sefa Yılmaz), Fajr, Gradel (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare

Goller: Dk. 23 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 45 Henrique (Penaltıdan) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Cofie, Dk. 79 Henrique, Dk. 90+3 Uğur Çiftçi) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 43 Altay Bayındır, Dk. 83 Zajc (Fenerbahçe)