Deniz Baykal öldü mü? Twitter bunu konuşuyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefat haberi sosyal medyayı karıştırdı. Yılmaz Ateş, Baykal ile telefonla görüştüğünü ve sesinin gayet iyi olduğunu söyledi.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiği yönündeki sosyal medyadaki iddialara eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, “Kendisiyle az önce konuştum, sesi gayet iyi geliyordu” yanıtını verdi.

Sosyal medyada, 83 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Deniz Baykal’ın yaşamını yitirdiği yönündeki bu iddiaları yalanladı. Ateş, Baykal ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.